Navlun fiyatlarında düşüş sürüyor

Küresel konteyner navlun fiyatlarında düşüş üst üste yedinci haftada da devam etti. Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 14 Mart ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 4 daha azaldı. Endeks önceki hafta yüzde 6 düşüş göstermişti.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40'lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 287 dolardan 3 bin 162 dolara indi.

Böylece 6 hafta önce 3 bin 964 dolar seviyesinden başlayan düşüş yüzde 20,2'ye ulaştı.

Endekste geçen yılın aynı haftasına göre artış oranı yüzde 77 oldu.

Bu düşüşlere rağmen endeks hala 10 yıllık ortalamaların üzerinde seyrediyor. Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 3 bin 493 dolar olarak hesaplandı. Bu 10 yıllık ortalama olan 2 bin 699 doların 794 dolar daha üstünde bir rakama işaret ediyor.

Fiyatlar pandemi öncesi seviye olan bin 420 doların ise yüzde 123 yukarısında bulunuyor.

Shanghai-Rotterdam hattında navlun fiyatları yüzde 5 düşerken, Rotterdam-Shanghai hattında düşüş yüzde 2 oldu. Böylece fiyatlar Shanghai-Rotterdam'da 3.650 dolardan 3.473 dolara, Rotterdam-Shanghai'de 861 dolardan 845 dolara indi.

Shanghai-Los Angeles hattı yüzde 4 düşüşle 4 bin 272 dolardan 4 bin 82 dolara inerken, Los Angeles-Shanghai hattı yüzde 1 düşüşle 717 dolardan 707 dolara geriledi.