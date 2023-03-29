Boao Forumu'nda yaptığı konuşmada, küresel büyümenin ivmeden yoksun olduğunu ve aşağı yönlü baskıların artmakta olduğunu ifade eden NDRC Başkan Yardımcısı Zhao Chenxin, "ABD ve Avrupa'nın enflasyonu frenleyip frenleyemeyecekleri oldukça belirsiz" dedi.

Aynı oturumda konuşan Dünya Bankası eski baş ekonomisti Justin Lin de, Çin'in ABD bankacılık krizindeki risklerini hala sınırlı olduğunu, düşük dış borç ve sermaye kontrollerinin sınır ötesi akışları regüle etmekte olduğunu vurguladı.

Çin'in sağlam büyüme potansiyeli olduğunu belirten Lin, eğer bankacılık krizi kötüleşir ise bu potansiyelin dünya ekonomisi için bir istikrar kaynağı olacağını vurguladı.