New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun ABD ekonomisinin içine gömülmüş olmadığını, ancak aşırı yüksek olan enflasyonun Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam ettirmesini gerektirdiğini söyledi.

Williams, tüketici fiyatlarında artışın yüzde 2 civarına dönmesinin 2 yıl alabileceğini de vurguladı.

"FAİZ ORANLARINDA HALA ALMAMIZ GEREKEN YOL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Fox Business Network'e konuşan Williams, "Fiyat baskılarını azaltmak için para politikasında ulaşmamız gereken yeterince sınırlayıcı duruşu elde edebilmek için faiz oranlarında hala almamız gereken yol olduğunu düşünüyorum" dedi.

Enflasyonun düşmeye başladığına ilişkin pozitif işaretler görmekte olduğunu ifade eden Williams, ancak enflasyonun tepe yapıp yapmadığı konusunda endişeleri olduğunu da vurguladı. Williams, "Ekonomik dengenin yeniden sağlanması için sıkı para politikasına ihtiyaç olmaya devam ediyor" dedi.