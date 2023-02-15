New York Fed'in şubat ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi, şubatta 27,1 puan artışla eksi 5,8'e yükseldi. Bu dönemde beklentilerin üzerinde gelen verinin eksi 18 değerini alması öngörülüyordu.

İmalat sektöründeki daralmaya işaret eden endeks, ocak ayında eksi 32,9 olarak gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi şubatta 23,3 puan artarak eksi 7,8, sevkiyat endeksi de 22,5 yükselerek 0,1 değerini aldı. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 8'den 14,7'ye çıktı.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.