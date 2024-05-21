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New York'ta maaşlar konut fiyatlarına ayak uyduramadı

ABD'nin geri kalanında olduğu gibi New York'ta da maaşlar artan konut fiyatlarına ayak uyduramadı.

Oluşturma Tarihi 21 Mayıs 2024 13:19

Son Güncelleme Tarihi 21 Mayıs 2024 13:19

Yükselen kiralar ve yüksek peşinat maliyetleri, geçen yıl New York'taki dairelerin %5'inden daha azının ortalama bir çalışan için uygun fiyatlı hale gelmesine yol açtı.

Zillow Group Inc'e bağlı StreetEasy ve tech:nyc tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, New Yorklular geçen yıl ortalama 89.000 doların biraz altında kazandılar, bu da yıllık gelirlerinin %30'undan fazlasını harcamadan konut için ayda 2.216 dolara kadar ödeme yapabilecekleri anlamına geliyor.

Rapora göre, ilk ayın kirası, güvenlik depositosu ve geçen yıl 10.454 dolara ulaşan emlakçı ücretlerini içeren ortalama ön maliyetler hesaba katıldığında, ortalama bir işçi gelirin yüzde 30'u olan satın alınabilirlik eşiği aşılmadan kiralanabilecek konut oranının yalnızca %4,4 olduğunu ortaya koydu.

ABD'nin geri kalanında olduğu gibi New York'ta da maaşlar artan konut fiyatlarına ayak uyduramadı. Rapora göre, geçen yıl ortalama kiralar %8,6 artışla 3.475 dolara yükselirken, şehirdeki ortalama ücretler sadece %1,2 arttı. Kentteki konut açığı da daha da kötüleşti ve 380.047 konut açığı San Francisco, Chicago ve Boston'daki metro bölgelerinin toplamını geride bıraktı.

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