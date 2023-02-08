İngiltere Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (NIESR) yüksek enflasyonun neden olduğu yaşam standartları düşüşüne işaret ederek 2023 yılı için GSYH büyüme tahminini düşürdü.

Kasım ayında yayınladığı raporda İngiltere ekonomisi için 2023 büyüme tahminini yüzde 0,7 ve 2024 beklentisini yüzde 1,7 olarak ortaya koyan NIESR, 2023 için büyüme tahminini yüzde 0,2'ye ve 2024 için yüzde 1,0'a indirdi.

NIESR, İngiltere'de tüketici enflasyonunun yüzde 2 hedefine 2025'te döneceğini öngörürken, bu yıl enflasonun yüzde 8,3 ve 2024'te yüzde 4,2 olacağını tahmin etti.