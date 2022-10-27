CBN Başkanı Godwin Emefiele, basına yaptığı açıklamada, banknot istifleme ve sahteciliğin Afrika'nın en büyük ekonomiye sahip Nijerya'nın finansal istikrarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Ülkede dolaşımdaki paraların yüzde 80'inden fazlasının ticari bankaların kasalarının dışında olduğunun altını çizen Emefiele, Merkez Bankası'nın güvenlik sorunları nedeniyle yeni tasarladığı banknotların piyasaya süreceğini söyledi.

Emefiele, ülkede 100, 200, 500 ve 1000 nairalık banknotların 15 Aralık'ta piyasaya süreceğini kaydederek, eski banknotların geçerliliği ise 31 Ocak 2023'e kadar sona ereceğini ifade etti.

Uzun süredir yolsuzluğu, haydutluğu ve terörizmin finansmanını azaltmak için mücadele eden Nijerya için banknotları değiştirme kararı önemli.