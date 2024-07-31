Nomura: Çin ekonomisi yılın ikinci yarısında daha fazla ivme kaybedecek

Nomura analistleri, Çin'in GSYH büyümesinin yılın ikinci yarısında daha da düşerek 1Y'daki %5,0 seviyesinden %4,2 civarına gerileyebileceğini belirttiler.

İmalatta üst üste üçüncü ay daralma ve imalat dışı göstergede düşüş gösteren son PMI verilerine işaret eden analistler, bu verilerin ekonomik istikrarsızlığın sürdüğüne ve geniş tabanlı bir yavaşlamaya işaret ettiğini savundular. Analistler, yeni rüzgarların ve emlak sektöründeki aşağı yönlü sarmalın yavaşlamayı körükleyebileceğini vurguladılar.

Yakın zamanda yapılan Politbüro toplantısında politika yapıcılar politika eylemlerini güçlendirme sözü verdi, ancak kısa vadeli teşvikleri uygulamaya koyma konusunda sınırlı bir aciliyet gösterdiler.

Nomura, büyümeye ilişkin endişeler arttıkça Eylül ayından sonra daha anlamlı önlemlerin gelmesini bekliyor