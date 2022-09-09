Fed'in 20-21 Eylül'de yapılacak FOMC toplantısında faizi 75 baz puan artıracağını tahmin ettiğini belirten Aichi Amemiya liderliğindeki Nomura ekonomistleri, Kasım ayında 50 baz puanlık bir artırım daha yapılacağını öngördüklerini duyurdu.

Nomura ekonomistleri daha önce Eylül ayında 50 ve Kasım ayında 25 baz puanlık faiz artırımlarının yapılacağını tahmin ediyorlardı.

Amemiya öncülüğünde hazırlanan araştırma raporunda, "FOMC katılımcılarından son haftalarda gelen açıklamalar, ısrarcı şekilde hedefin üzerinde olan enflasyonun güçlü şekilde düzeltilmesi için faiz oranlarının biraz daha hızlı ve daha yüksek seviyeye çıkarılmasında büyük bir aciliyet olduğuna işaret ediyor" denildi.

Ekonomistler, Fed'den Aralık ve Şubat ayında 25'er baz puanlık iki faiz artırımı beklentisini sürdürdüler.