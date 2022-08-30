Norveç Enerji Bakanı Aasland: Enerji krizinin çözümü için iş birliği önemli

Norveç Petrol ve Enerji Bakanı Terje Aasland, Norveç'in Stavanger şehrinde düzenlenen ONS 2022 Uluslararası Enerji Konferası'nda değerlendirmelerde bulundu.

Uzun dönemde hidrojen üretiminin önemli olduğunu belirten Aasland, deniz üstü rüzgar ve yenilenebilir enerji üretiminin de artırılması gerektiğini ifade etti.

Aasland, Avrupa'daki enerji krizine dikkati çekerek, "Dünyanın enerjiye ihtiyacı var. Çeşitli kaynaklara yönelmeliyiz. Uzun dönemli ve güvenilir bir ortak olmaya devam edeceğiz. Bu hem yenilenebilir enerji hem doğal gaz hem de petrol için geçerli. Bize güvenebilirsiniz" dedi.

Güvenilir bir gelecek için Avrupa ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Aasland, iş birliğinin önemli olduğunu kaydetti.