AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 16 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak Mart 2022 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 5 milyar 350 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için ödemeler dengesi beklentileri 4 milyar 270 milyon dolar ile 7 milyar 500 milyon dolar cari açık arasında yer aldı.

Ekonomistler, 2022 yıl sonunda cari işlemler hesabının 38 milyar 279 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2022 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 32 milyar 500 milyon dolar ile 52 milyar dolar arasında oldu.

Cari işlemler hesabı, şubatta 5 milyar 154 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 21 milyar 845 milyon dolar olmuştu.