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OECD Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD), Bölgede enflasyonun üst üste üç aylık düşüşün ardından, 2023 yılının son ayında yükseldiğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 07 Şubat 2024 16:25

Son Güncelleme Tarihi 07 Şubat 2024 16:25

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD)'nin raporuna göre bölgede önceki ay yüzde 5,8 olan yıllık enflasyon, Aralık ayında yüzde 6,0'a çıktı.

Bölgede 2022 yılı aynı ayda enflasyon yüzde 9,4 seviyesindeydi.

Gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyon yıllık yüzde 6,8'den yüzde 6,7'ye geriledi.

Enerji fiyatlarında düşüş yıllık bazda yüzde 5,0'ten yüzde 2,3'e geldi.

Gıda fiyat artışı yüzde 6,7'den yüzde 7,1'e çıktı.

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