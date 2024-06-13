CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi OECD Bölgesi'nde işsizlik oranı %5'in altında

OECD Bölgesi'nde işsizlik oranı %5'in altında

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Bölgesi'nde işsizlik oranı %5'in altında kalmayı sürdürdü.

Oluşturma Tarihi 13 Haziran 2024 14:09

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bölgesinde işsizlik oranı Nisan ayında değişmedi ve üst üste 20'inci ayda da %5,0'in altında kalmaya devam etti.

OECD'nin Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı rapora göre, işsizlik oranı Nisan ayında önceki 5 ayda olduğu gibi %4,9 oldu. Böylece oran 2022 yılı Temmuz ayından bu yana %5,0 seviyesinin altında kalmaya devam etti.

Aynı ayda işsiz sayısı 34 milyon 221 binden 34 milyon 89 bine geriledi.

En yüksek işsizlik oranı %11,7 ile İspanya'da kaydedilirken, en düşük oran %2,6 ile Japonya'da gerçekleşti.

İlginizi Çekebilir
Los Angeles limanında elleçlenen konteyner miktarı azaldı Los Angeles limanında elleçlenen konteyner miktarı azaldı 13 Haziran 2024 09:19
ANZ petrol fiyatları için rakam verdi ANZ petrol fiyatları için rakam verdi 13 Haziran 2024 09:14
Çin’den AB beklentisi Çin'den AB beklentisi 13 Haziran 2024 08:57
Çin döviz piyasasında istikrara vurgu yaptı Çin döviz piyasasında istikrara vurgu yaptı 13 Haziran 2024 08:49
Japon yatırımcılar ellerindeki yabancı tahvilleri azalttılar Japon yatırımcılar ellerindeki yabancı tahvilleri azalttılar 13 Haziran 2024 08:43
Fed’in faiz indirimini ötelemesi petrol fiyatlarını geriletti Fed'in faiz indirimini ötelemesi petrol fiyatlarını geriletti 13 Haziran 2024 08:39
Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor 13 Haziran 2024 09:03
ABD enflasyonu beklentilerin altında arttı ABD enflasyonu beklentilerin altında arttı 12 Haziran 2024 15:34
Almanya’da yıllık enflasyon yüzde 2,4’e yükseldi Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 2,4’e yükseldi 12 Haziran 2024 14:06
ASELSAN’a TUSAŞ’tan 48,8 milyon dolarlık sipariş ASELSAN'a TUSAŞ'tan 48,8 milyon dolarlık sipariş 12 Haziran 2024 12:49
Küresel petrol arzı günlük 520 bin varil arttı Küresel petrol arzı günlük 520 bin varil arttı 12 Haziran 2024 12:45
Rus bankası VTB’nin Başkanı: Küresel finans sistemi değişmeli Rus bankası VTB'nin Başkanı: Küresel finans sistemi değişmeli 12 Haziran 2024 12:06
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.026,78
%2,6775
BORSA
1.002,89
%0,289
EURO
997,13
%-0,2873
ALTIN
994,12
%-0,5884
DOLAR
1.008,38
%0,838
BORSA
1.107,92
%10,7918
EURO
1.240,99
%24,0988
ALTIN
1.109,19
%10,9191
DOLAR
1.021,44
%2,1443
BORSA
1.135,84
%13,5843
EURO
1.314,59
%31,4586
ALTIN
1.120,03
%12,0028
DOLAR
1.867,55
%86,755
BORSA
1.755,19
%75,5185
EURO
2.220,95
%122,0953
ALTIN
1.716,12
%71,6119
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler