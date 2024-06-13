OECD Bölgesi'nde işsizlik oranı %5'in altında

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bölgesinde işsizlik oranı Nisan ayında değişmedi ve üst üste 20'inci ayda da %5,0'in altında kalmaya devam etti.

OECD'nin Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı rapora göre, işsizlik oranı Nisan ayında önceki 5 ayda olduğu gibi %4,9 oldu. Böylece oran 2022 yılı Temmuz ayından bu yana %5,0 seviyesinin altında kalmaya devam etti.

Aynı ayda işsiz sayısı 34 milyon 221 binden 34 milyon 89 bine geriledi.

En yüksek işsizlik oranı %11,7 ile İspanya'da kaydedilirken, en düşük oran %2,6 ile Japonya'da gerçekleşti.