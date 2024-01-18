CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi OECD Bölgesi'nde istihdam oranı rekorunu sürdürüyor

OECD Bölgesi'nde istihdam oranı rekorunu sürdürüyor

OECD Bölgesi'nde istihdam oranı 2023'ün üçüncü çeyreğinde rekor seviyede kalmayı sürdürdü.

Oluşturma Tarihi 18 Ocak 2024 16:42

Son Güncelleme Tarihi 18 Ocak 2024 16:42

OECD'den yapılan açıklamaya göre, Bölgede istihdam ve işgücüne katılım oranları, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde sırasıyla %70,1 ve %73,8 ile serinin başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu. Fransa, İtalya ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 38 OECD ülkesinin 9'unda her iki gösterge de rekor düzeylerde veya rekor seviyelerine yakın geldi.

OECD ülkelerinin neredeyse üçte ikisinde istihdam oranı %70'i aştı. Ancak istihdam oranı, önceki çeyrekte 17 OECD ülkesindeki düşüşlere kıyasla 2023'ün üçüncü çeyreğinde 20 OECD ülkesinde geriledi. En büyük düşüşler Kosta Rika, İzlanda ve Finlandiya'da gözlendi. Türkiye %53,9 ile istihdam oranının en düşük olduğu OECD ülkesi olmaya devam etti.

Kasım 2023'te OECD işsizlik oranı art arda dokuz aydır yüzde 4,8 ile rekor düşük seviyesinde kaldı. Avrupa Birliği yüzde 5,9 ve Euro Bölgesi yüzde 6,4 rekor düşük seviyelerde yatay seyretti. Mevcut verilere sahip 20 OECD ülkesinde Kasım ayında işsizlik oranı değişmedi; 7 ülkede işsizlik oranında düşüşler kaydedildi, diğer 6 ülkede ise artış oldu.

İlginizi Çekebilir
API petrol stokları beklentilerinin aksine arttı API petrol stokları beklentilerinin aksine arttı 18 Ocak 2024 08:56
Çin Başbakanı’ndan dikkat çeken teşvik açıklaması Çin Başbakanı'ndan dikkat çeken teşvik açıklaması 18 Ocak 2024 08:55
Avustralya’da işsizlik oranı sabit kaldı Avustralya'da işsizlik oranı sabit kaldı 18 Ocak 2024 08:52
JPMorgan CEO’su: ABD ekonomisi konusunda temkinli olmaya devam edeceğim JPMorgan CEO'su: ABD ekonomisi konusunda temkinli olmaya devam edeceğim 18 Ocak 2024 08:50
Altının gramı 1950 liradan işlem görüyor Altının gramı 1950 liradan işlem görüyor 18 Ocak 2024 10:19
Singapur spot Bitcoin ETF’ine izin vermeyecek Singapur spot Bitcoin ETF'ine izin vermeyecek 18 Ocak 2024 08:47
Yabancı yatırımcılar Japon hisse senetlerinde 1,2 trilyon yen tutarında hisse aldılar Yabancı yatırımcılar Japon hisse senetlerinde 1,2 trilyon yen tutarında hisse aldılar 18 Ocak 2024 08:45
OPEC’in küresel petrol talebinde 2024 öngörüsü OPEC'in küresel petrol talebinde 2024 öngörüsü 17 Ocak 2024 17:18
ABD’de beklenen veriler açıklandı: İthalat fiyat endeksi yatay seyrederken ihracat fiyat endeksi düştü ABD'de beklenen veriler açıklandı: İthalat fiyat endeksi yatay seyrederken ihracat fiyat endeksi düştü 17 Ocak 2024 17:09
Küresel doğrudan yabancı yatırımlar 2023’te 1,37 trilyon dolar oldu Küresel doğrudan yabancı yatırımlar 2023'te 1,37 trilyon dolar oldu 17 Ocak 2024 15:48
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 18 Ocak 2024 10:13
ABD’de bütçe açığı alıcı krizi yaratabilir ABD'de bütçe açığı alıcı krizi yaratabilir 17 Ocak 2024 15:28
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.006,40
%0,6403
BORSA
1.004,22
%0,4215
ALTIN
1.001,52
%0,1522
EURO
998,51
%-0,1487
DOLAR
1.025,60
%2,5601
BORSA
1.005,68
%0,5678
ALTIN
1.050,45
%5,0447
EURO
1.044,23
%4,4229
DOLAR
1.010,25
%1,0245
BORSA
1.065,32
%6,532
ALTIN
1.076,92
%7,6923
EURO
1.054,43
%5,4431
DOLAR
1.519,42
%51,9418
BORSA
1.799,83
%79,9826
ALTIN
1.664,14
%66,4138
EURO
1.615,61
%61,5611
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler