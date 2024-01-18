OECD Bölgesi'nde istihdam oranı rekorunu sürdürüyor

OECD'den yapılan açıklamaya göre, Bölgede istihdam ve işgücüne katılım oranları, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde sırasıyla %70,1 ve %73,8 ile serinin başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu. Fransa, İtalya ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 38 OECD ülkesinin 9'unda her iki gösterge de rekor düzeylerde veya rekor seviyelerine yakın geldi.

OECD ülkelerinin neredeyse üçte ikisinde istihdam oranı %70'i aştı. Ancak istihdam oranı, önceki çeyrekte 17 OECD ülkesindeki düşüşlere kıyasla 2023'ün üçüncü çeyreğinde 20 OECD ülkesinde geriledi. En büyük düşüşler Kosta Rika, İzlanda ve Finlandiya'da gözlendi. Türkiye %53,9 ile istihdam oranının en düşük olduğu OECD ülkesi olmaya devam etti.

Kasım 2023'te OECD işsizlik oranı art arda dokuz aydır yüzde 4,8 ile rekor düşük seviyesinde kaldı. Avrupa Birliği yüzde 5,9 ve Euro Bölgesi yüzde 6,4 rekor düşük seviyelerde yatay seyretti. Mevcut verilere sahip 20 OECD ülkesinde Kasım ayında işsizlik oranı değişmedi; 7 ülkede işsizlik oranında düşüşler kaydedildi, diğer 6 ülkede ise artış oldu.