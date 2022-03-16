OECD'nin GSYH Haftalık Takip verisine göre, Türkiye ekonomisi 6-12 Mart haftasında geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 6,83 büyüdü. OECD, hafta bazında GSYH verisini makina öğrenmesi ve Google Trends verilerine kullanarak hesaplıyor.

Haftalık GSYH Takipçisi, 46 ülke için Google Trends verisini bir makine öğrenmesi modeline uyguluyor ve tüketim, iş gücü piyasası, konut, ticaret, sanayi aktivitesi ve ekonomik belirsizlik konusunda araştırma davranışlarına yönelik verileri bir araya topluyor.

OECD üyeleri ile G20 ülkeleri için hesaplanan bu yüksek frekanslı ekonomik aktivite göstergesi haftalık GSYH'yı geçen yılın aynı haftası ve 2 yıl öncesinin aynı haftası ile karşılaştırmalı olarak açıklıyor.

Buna göre Türkiye'de GSYH 6 Mart ile başlayan haftada 2019'un aynı haftasına göre yüzde 6,05 büyüdü.