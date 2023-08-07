Almanya İstatistik Bürosu(Destatis) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayi üretim mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerle Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 düşüş gösterdi. Ekonomistler üretimin yüzde 0,4 gerilemesini bekliyorlardı.

Enerji ve inşaat dışı sanayi üretimi, mevsim ve takvim etkisinden arındırıldıktan sonra aylık yüzde 1,3 azaldı. Sermaye malı üretimi yüzde 3,9 gerilerken, tüketim malı üretimi yüzde 1,8, ara malı üretimi ise yüzde 0,4 arttı. Enerji üretiminde ise yüzde 0,6 artış yaşandı.

İmalat sanayi üretiminde yüzde 1,3, inşaat üretimi yüzde 2,8 aşağı geldi.

Sanayi üretimi yıllık bazda ise yüzed 1,7 düşüş gösterdi.