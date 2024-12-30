Ons altın, yatay seyretti! Piyasalar Trump politikalarına odaklandı

Ons altın bu sabah 2628,23 dolara kadar yükseldi ve şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,32 artışla 2623,85 dolar seviyesinde.

RİSKLER ALTINI DESTEKLEDİ

OANDA'nın Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, dolar endeksinin oldukça yatay seyrettiğini ve altının yatay hareketini sürdürmesine yardımcı olduğunu söyledi. Wong, "Jeopolitik gerilimler altının bu yılki yükselişinde önemli bir faktör oldu ve özellikle Trump'ın resme girmesiyle 2025'te de anlatının bir parçası olmaya devam edecek" dedi.

ALIM SATIM FAALİYETLERİ SAKİN KALACAK

Ons altın bu yıl şimdiye kadar %27 değer kazandı. Ancak son 1 haftadır yataya yakın bir seyir izleyerek, yeni yılı bekliyor. Wong, "Çok kısa vadeli bir bakış açısıyla, yeni yılın başlangıcına kadar, bu tür uyuşuk yatay fiyat hareketleri görmemiz çok muhtemel" dedi. Yılsonunda altın alım satım faaliyetlerinin sakin kalması bekleniyor.