CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi OPEC'te petrol üretimi mayısta geriledi: Küresel talepte güçlü artış beklentisi!

OPEC'te petrol üretimi mayısta geriledi: Küresel talepte güçlü artış beklentisi!

OPEC’in günlük ham petrol üretimi mayıs ayında 180 bin varil azalarak 18,83 milyon varile düştü. Buna karşın örgüt, küresel petrol talebinin 2025 ve 2027 yıllarında artışını sürdüreceğini ve büyümenin büyük bölümünün OECD dışı ülkelerden geleceğini öngörüyor.

Oluşturma Tarihi 11 Haziran 2026 15:43

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi, mayısta bir önceki aya göre günlük yaklaşık 180 bin varil geriledi.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, örgütün toplam ham petrol üretimi mayısta günlük yaklaşık 18 milyon 830 bin varil olarak gerçekleşirken geçen ay üretimde en büyük düşüş İran, Libya, Nijerya ve Kongo'da kaydedildi.

İran'ın ham petrol üretimi günlük yaklaşık 546 bin varil azalarak 2 milyon 330 bin varile gerilerken Libya'nın üretimi yaklaşık 5 bin varil düşüşle 1 milyon 300 bin varil oldu.

Nijerya'nın üretimi günlük yaklaşık 2 bin varil azalarak 1 milyon 520 bin varile, Kongo'nun üretimi ise yaklaşık bin varil düşerek 280 bin varile indi.

Bu süreçte, OPEC üyeleri arasında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak ve Venezuela'da üretimde artış kaydedildi. Günlük üretim Suudi Arabistan'da günlük 157 bin varil artışla 6 milyon 912 bin varile ulaşırken BAE'nin üretimi günlük 87 bin varil artışla 2 milyon 110 bin varile, Irak'ın üretimi günlük 75 bin varil artışla 1 milyon 481 bin varile yükseldi. Venezuela'da ise günlük üretim 36 bin varil artışla 1 milyon 72 bin varil oldu.

KÜRESEL PETROL TALEBİNİN ARTMASI BEKLENİYOR

OPEC, bu yıl için küresel petrol talebinin yıllık bazda günlük 1 milyon varil artarak 106 milyon 130 bin varile ulaşacağını öngörüyor.

Bu yıl talep artışının büyük bölümünün OECD dışı ülkelerden gelmesi beklenirken söz konusu ülkelerde talebin günlük yaklaşık 900 bin varil artışla 60 milyon 120 bin varile çıkacağı tahmin edildi. Artışta Çin, diğer Asya ülkeleri ve Hindistan'ın öncü rol üstlenmesi bekleniyor.

OECD ülkelerinde ise petrol talebinin günlük yaklaşık 60 bin varil artarak 46 milyon 10 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

OPEC, 2027'de küresel petrol talebinin günlük yaklaşık 1 milyon 700 bin varil artarak 107 milyon 860 bin varile yükseleceğini öngörüyor.

Bu dönemde OECD dışı ülkelerde talebin günlük 1 milyon 500 bin varil artışla 61 milyon 640 bin varile, OECD ülkelerinde ise yaklaşık 210 bin varil artışla 46 milyon 220 bin varile ulaşması bekleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Yabancı yatırımcının mayıs ayı borsa raporu: En çok alınan ve satılan hisseler açıklandı Yabancı yatırımcının mayıs ayı borsa raporu: En çok alınan ve satılan hisseler açıklandı 10 Haziran 2026 12:15
Japonya’da üretici enflasyonu 3 yılın zirvesinde! Enerji şokları ve faiz artışı beklentisi güçleniyor Japonya’da üretici enflasyonu 3 yılın zirvesinde! Enerji şokları ve faiz artışı beklentisi güçleniyor 10 Haziran 2026 11:27
ABD elektrik üretiminde tarihi dönüşüm: Güneş enerjisi kömürü ilk kez geride bıraktı ABD elektrik üretiminde tarihi dönüşüm: Güneş enerjisi kömürü ilk kez geride bıraktı 10 Haziran 2026 11:00
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 10 Haziran 2026 10:47
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 10 Haziran 2026 10:47
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 10 Haziran 2026 10:26
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 10 Haziran 2026 09:36
Çin’de üretici enflasyonu 4 yılın zirvesinde! Tüketici enflasyonu beklentilerin altında kaldı Çin'de üretici enflasyonu 4 yılın zirvesinde! Tüketici enflasyonu beklentilerin altında kaldı 10 Haziran 2026 09:31
Piyasalarda İran-ABD gerilimi etkisi: Gözler ABD enflasyon verilerinde Piyasalarda İran-ABD gerilimi etkisi: Gözler ABD enflasyon verilerinde 10 Haziran 2026 09:23
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı 09 Haziran 2026 16:56
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 09 Haziran 2026 16:45
ABD’nin dış ticaret açığı nisanda azaldı ABD'nin dış ticaret açığı nisanda azaldı 09 Haziran 2026 16:24
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.689,5900 Değişim 228,40 Son veri saati:
Düşük 13661,22 Yüksek 13889,62
Açılış
46,1619 Değişim 0,0505 Son veri saati:
Düşük 46,1095 Yüksek 46,16
Açılış
53,3649 Değişim 0,2092 Son veri saati:
Düşük 53,2578 Yüksek 53,467
Açılış
6.042,0020 Değişim 141,185 Son veri saati:
Düşük 5970,301 Yüksek 6111,486
Açılış
93,6329 Değişim 4,7081 Son veri saati:
Düşük 91,284 Yüksek 95,9921
Açılış
BİST En Aktif Hisseler