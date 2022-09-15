Çin MB'nin Devlet Konseyi'nin dün aldığı karar çerçevesinde bankalara sağlayacağı 200 milyar yuan büyüklüğündeki kredi, bu bankalar tarafından dördüncü çeyrekte ekipman yatırımı, yenilemesi yapacak şirketlere kullandırılacak.
PBoC bankalara 200 milyar yuan kredi verecek
Çin Merkez Bankası (PBoC), yatırımların desteklenmesinde kullanılması için bankalara 200 milyar yuan kredi sağlayacak.
Xinhua'nın haberine göre bankalar, imalat ve hizmet sektöründe bulunan şirketlere kredi vermeleri ve kredi faizinin yüzde 3,2'den daha yüksek olmaması yönünde cesaretlendirilecekler.
Çin MB'nin 1 yıl vadeli olarak vereceği krediler iki kez uzatılabilecek.
Başbakan Li Keqiang liderliğinde toplanan Devlet Konseyi, bu kredi programının yanı sıra küçük şirketlere vergi ödemelerini bu aydan itibaren 4 ay daha erteleme imkanı verilmesini de kararlaştırdı.
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