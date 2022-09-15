PBoC bankalara 200 milyar yuan kredi verecek

Çin MB'nin Devlet Konseyi'nin dün aldığı karar çerçevesinde bankalara sağlayacağı 200 milyar yuan büyüklüğündeki kredi, bu bankalar tarafından dördüncü çeyrekte ekipman yatırımı, yenilemesi yapacak şirketlere kullandırılacak.

Xinhua'nın haberine göre bankalar, imalat ve hizmet sektöründe bulunan şirketlere kredi vermeleri ve kredi faizinin yüzde 3,2'den daha yüksek olmaması yönünde cesaretlendirilecekler.

Çin MB'nin 1 yıl vadeli olarak vereceği krediler iki kez uzatılabilecek.