Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,8 artarken, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 9,6 azaldı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 arttı. Aynı dönemde, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 11,4 yükselirken, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 11,8 düştü.

PERAKENDE CİRO

Cari fiyatlarla perakende ciro, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 119,1 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 107,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 100,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 203,6 arttı.

Perakende ciro haziranda bir önceki aya göre yüzde 8,4 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 12,3 artış gösterdi.