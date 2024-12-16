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Petrol faiz kararı öncesi geriledi

Tüm piyasalar bu hafta yapılacak ABD Merkez Bankası toplantısının ardından açıklanacak faiz kararına odaklandı. Petrol ise yaşanan gelişmelerle haftalardır devam eden yüksek seviyelerden geriledi.

Oluşturma Tarihi 16 Aralık 2024 09:06

Gözlerin Fed'in bu hafta yapacağı toplantıya çevrildiği ortamda petrol fiyatları haftalardır gördükleri en yüksek seviyelerden geriledi. Ancak düşüşler, ABD'nin başlıca tedarikçiler Rusya ve İran'a daha fazla yaptırım uygulaması durumunda arz kesintileri endişeleriyle sınırlı kaldı.

HAFİF BİR KAR ALIMI

Brent ham petrolü bu sabah 25 sent veya %0,34 düşerek varil başına 74,24 dolara geriledi. ABD Batı Teksas Intermediate ham petrolü, 36 sent veya %0,5 düşüşle varil başına 70,93 dolara geriledi.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, "Geçen haftaki +%6'lık rallinin ardından ve ham petrolün son dönemdeki en yüksek seviyelerine doğru işlem görmesiyle, muhtemelen hafif bir kar alımı görüyoruz. Ayrıca, bankalardaki ve fonlardaki birçok işlem defteri geçen haftanın sonunda dükkanı kapatmış ve bayram sezonu boyunca pozisyon alma iştahını azaltmış olabilir" dedi.

YELLEN'DAN AÇIKLAMA

Petrol fiyatları geçen hafta Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne yönelik yeni yaptırımları ve İran arzına yönelik daha sıkı yaptırım beklentileriyle desteklendi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin "karanlık filo" tankerlerine daha fazla yaptırım uygulamayı düşündüğünü ve Rusya'nın petrol gelirini ve Ukrayna'daki savaşını beslemek için yabancı kaynaklara erişimini azaltmaya çalışırken Çin bankalarına yaptırım uygulamayı göz ardı etmeyeceğini söyledi.

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