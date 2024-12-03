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Petrol fiyatları dar bir aralıkta işlem görüyor

Petrol fiyatları bu hafta yapılacak OPEC toplatısı öncesi yatay seyrediyor. Brent ham petrol vadeli işlemleri %0,19 artarak varil başına 71,97 dolara çıktı.

Oluşturma Tarihi 03 Aralık 2024 09:18

Son Güncelleme Tarihi 03 Aralık 2024 09:18

Petrol fiyatları, bu hafta yapılacak OPEC+ toplantısı öncesinde dar bir aralıkta işlem görmeye devam ederken ABD Batı Teksas Ara Ham Petrolü %0,12 artarak 68,18 dolara ulaştı.

BEKLE VE GÖR

Analistler, yatırımcıların OPEC+ toplantısı öncesinde "bekle ve gör" modunda olduğunu belyirtiyorlar. Üretici grubundan kaynaklar, 5 Aralık toplantısında son üretim kesintilerini ilk çeyreğin sonuna kadar uzatacağını söylediler. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya gibi müttefikleri içeren OPEC+, 2025'in ilk çeyreğine kadar üretim kesintilerini sona erdirmeyi hedefliyor. Grup, dünya petrol üretiminin yaklaşık yarısını oluşturuyor.

ÇİN'DEN OLUMLU SİNYALLER GELİYOR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık toplantısında faiz oranlarını düşürmeyebileceği endişeleri de petrol fiyatlarını sınırladı. Ancak satın alma yöneticileri endeksinin (PMI) Kasım ayında yedi aylık zirveye ulaştığı Çin'den gelen olumlu sinyaller bu endişeleri dengeledi.

Petrol fiyatları geçen hafta hem Brent hem de ABD türünde %3'ten fazla düştü.

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