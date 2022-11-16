"Faizleri çok yukarıya götürülüp, sonra aşağı çekilmesini istemiyorum" ifadelerini kullanan Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, "Enflasyonu aşağı getirmek için tutarlı şekilde hareket ettiğimiz sürece, faiz artırımlarını durdurabiliriz" dedi.

Harker konuşmasında ayrıca Fed bilançosunun 2,.5 trilyon dolar kadar küçültüleceğini öngördüğünü de belirtti.

Bilançoyu küçültmek istediklerini ancak bu küçültmenin nerede duracağını görmek için başlamak gerektiğini ifade eden Harker, küçültme miktarında verilerin Fed'i yönlendireceğini vurguladı.