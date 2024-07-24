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Pimco: Türk varlıklarına pozitif bakışımız sürüyor

Pimco'nun gelişmekte olan ülke piyasalarından sorumlu yöneticisi Pramol Dhawan, "TCMB'nin kısa vadede sıkı para politikasını koruyacağını düşünüyoruz, Türk varlıklarına olumlu bakışımız devam ediyor" dedi.

Oluşturma Tarihi 24 Temmuz 2024 15:19

Son Güncelleme Tarihi 24 Temmuz 2024 15:20

Dünyanın başlıca fon yöneticilerinden ABD'li Pimco'nun gelişmekte olan ülke piyasalarından sorumlu yöneticisi Pramol Dhawan, yüksek enflasyon endişeleri nedeniyle TCMB'nin "kısa vadede" sıkı para politikasını koruyacağını düşündüklerini belirtirken, fonun geçen yılın sonlarında artırdığı Türk varlıklarına olumlu gözle bakmaya devam ettiğini söyledi.

Dhawan, para ve maliye politikasında atılan adımların cari açığın azalmasına ve Döviz rezervlerinin atmasına katkıda bulunduğunu ifade ederek, "Türk varlıklarına karşı yapıcı yaklaşımı koruyoruz" dedi.

Pimco, yönettiği yaklaşık 2 trilyon dolar varlık ile dünyanın başlıca fon yönetim şirketleri arasında yer alıyor.

Dhawan, "Yüksek enflasyona yönelik endişeler nedeniyle sıkı para politikasının devam etmesi bekleniyor. Politika yapıcılar, aldıkları pekçok makro ihtiyati tedbir ile parasal aktarım mekanizmasını iyileştirmeye çalışıyor. Uygulanan bu politikalar dış kırılganlıklarda etkilerini göstermeye başladı. Cari açık gerilerken, Merkez Bankası döviz rezervi biriktirmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yabancı yatırımcılar, hükümetin uyguladığı genel kabul görmüşün dışındaki ekonomi politikaları nedeniyle geçtiğimiz yıllarda devlet tahvilleri başta olmak üzere Türk varlıklarından çıkmıştı. Yeni ekonominin kabul görmüş politikalara geri dönmesiyle birlikte yabancı yatırımcılar tekrar Türk varlıklarına yönelmeye başlarken, Pimco geçen yılın sonlarında Türk varlıklarını portföyüne eklemişti.

Dhawan, "Politika yapıcılar KKM miktarının kademeli olarak azalmasını sağlarken, dolarizasyonda düşüş devam ediyor" dedi.

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