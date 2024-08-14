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Piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verisini bekliyor

Piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verisini beklerken Plante Moran Financial Advisors'ın baş yatırım yetkilisi Jim Baird, enflasyonist baskının önemli ölçüde dağıldığını belirtti.

Oluşturma Tarihi 14 Ağustos 2024 08:39

Son Güncelleme Tarihi 14 Ağustos 2024 08:39

Piyasalar, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisini bekliyorlar. Olumlu bir TÜFE rakamı, Fed'in gözünü yavaşlayan işgücü piyasası gibi diğer ekonomik zorluklara çevirebileceği anlamına gelebilir.

Plante Moran Financial Advisors'ın baş yatırım yetkilisi Jim Baird, "Enflasyon bu noktada neredeyse bir sorun değil. En kötüsünün geride kaldığına dair geniş bir beklenti var. Bu noktada, oluştuğunu gördüğümüz enflasyonist baskı gerçekten önemli ölçüde dağıldı.Enflasyon bu noktada neredeyse bir sorun değil. En kötüsünün geride kaldığına dair geniş bir beklenti var" dedi.

Wall Street'teki diğerleri gibi Baird de Fed'in Eylül ayında odağını enflasyonla mücadele için sıkı politikadan, istihdam tablosundaki olası bir zayıflamayı önlemek için biraz daha kolay bir duruşa kaydırmasını bekliyor.

Ekonomist, Fed'in Eylül ayında 50 baz puanlık kesintiye gitmesine gerek olmadığını söylüyor Toptan eşya enflasyonunun bir göstergesi olarak görülen ÜFE raporu, fiyatların Temmuz ayında sadece %0,2 ve bir yıl öncesine göre yaklaşık %2,2 arttığını gösterdi. Bu rakam şu anda Fed'in %2'lik hedefine çok yakın ve piyasanın merkez bankasının faiz oranlarını düşürmeye başlaması yönündeki dürtüsünün hedefe yaklaştığını gösteriyor.

Dow Jones'un anketine katılan ekonomistler TÜFE'nin de benzer şekilde hem tüm kalemlerde hem de gıda ve enerjiyi hariç tutan çekirdek ölçümde %0,2 artış göstermesini bekliyor. Bununla birlikte, 12 aylık oranların %3 ve %3,2 olacağı tahmin edilmekte.

ABD'de enflasyon verisi TSİ 15.30'da açıklanacak.

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