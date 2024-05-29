CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Piyasalar büyüme ve enflasyon verilerine odaklanacak

Piyasalar büyüme ve enflasyon verilerine odaklanacak

Piyasalar gelecek bir hafta boyunca büyüme, ihracat ve enflasyon rakamlarına odaklanacak.

Oluşturma Tarihi 29 Mayıs 2024 11:17

Son Güncelleme Tarihi 29 Mayıs 2024 11:17

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yarın nisan ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak. İhracat martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalarak 22 milyar 571 milyon dolar, ithalat yüzde 6,3 azalışla 29 milyar 912 milyon dolar olmuştu. Dış ticaret açığı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 düşerek 7 milyar 341 milyon dolara gerilemişti.

Aynı gün mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi de paylaşılacak. Endeks, nisanda aylık bazda yüzde 1 azalarak 99 değerini almıştı.

BİRİNCİ ÇEYREK BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANACAK

TÜİK, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini 31 Mayıs saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşacak.

Türkiye ekonomisi 2023'te yüzde 4,5, 2023'ün son çeyreğinde de yüzde 4 büyüme kaydetmişti. Böylece, Türkiye ekonomisi üst üste 14 çeyrek büyürken, üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 75 artarak 26 trilyon 276 milyar 307 milyon lira olmuştu.

AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 5,9 büyüdüğünü tahmin etti. Ekonomistlerin 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 4,2 ile yüzde 7 aralığında yer alıyor.

MAYIS ENFLASYONU RAKAMLARI BELLİ OLACAK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, mayıs ayı ihracat verilerini 3 Haziran'da İstanbul'da açıklaması bekleniyor.

Bolat, "Nisanda ihracatımız 19 milyar 271 milyon dolara yükseldi, bu yüzde 0,13'lük artışa tekabül ediyor. Sınırlı artışın en önemli nedeni, nisan ayının ilk yarısı içindeki yaklaşık 1 haftalık Ramazan Bayramı tatilinde fabrikaların kapalı olması." ifadelerini kullanmıştı.

Aynı gün TÜİK de mayıs ayı enflasyon rakamlarını paylaşacak. TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 3,18, Yİ-ÜFE yüzde 3,6, yıllık bazda sırasıyla yüzde 69,8 ve yüzde 55,66 olarak gerçekleşmişti.

İlginizi Çekebilir
Faiz belirsizliği petrol fiyatlarını artırdı Faiz belirsizliği petrol fiyatlarını artırdı 28 Mayıs 2024 09:52
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 29 Mayıs 2024 09:17
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 29 Mayıs 2024 10:02
SON DAKİKA: Altın o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 28 Mayıs 2024 kaç TL? SON DAKİKA: Altın o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 28 Mayıs 2024 kaç TL? 28 Mayıs 2024 09:19
Japonya’da ticari hizmet fiyatları arttı Japonya'da ticari hizmet fiyatları arttı 28 Mayıs 2024 09:18
Çinli yapay zeka çipi üreticileri atağa geçti Çinli yapay zeka çipi üreticileri atağa geçti 28 Mayıs 2024 09:06
Wall Street’te 100 yıl sonra bir ilk! ABD borsası hızlanacak Wall Street'te 100 yıl sonra bir ilk! ABD borsası hızlanacak 28 Mayıs 2024 09:05
Birleşik Krallık’ta mağaza fiyat enflasyonu geriliyor Birleşik Krallık'ta mağaza fiyat enflasyonu geriliyor 28 Mayıs 2024 08:53
Ons altın ABD çekirdek PCE verisini bekliyor Ons altın ABD çekirdek PCE verisini bekliyor 28 Mayıs 2024 09:02
Japonya Maliye Bakanı zayıf yen için endişeli Japonya Maliye Bakanı zayıf yen için endişeli 28 Mayıs 2024 08:50
Fed üyesinden dikkat çeken ’detay’ açıklaması Fed üyesinden dikkat çeken 'detay' açıklaması 28 Mayıs 2024 08:44
Japonya’da çekirdek enflasyon 22 ayın en düşüğünde Japonya'da çekirdek enflasyon 22 ayın en düşüğünde 28 Mayıs 2024 08:34
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,02
%0,2018
EURO
999,53
%-0,0469
DOLAR
998,12
%-0,188
BORSA
997,13
%-0,2875
ALTIN
1.109,52
%10,9515
EURO
1.104,53
%10,4527
DOLAR
978,17
%-2,1829
BORSA
1.257,32
%25,732
ALTIN
1.137,48
%13,748
EURO
1.115,32
%11,5318
DOLAR
1.074,81
%7,4811
BORSA
1.331,89
%33,1886
ALTIN
1.757,71
%75,7714
EURO
1.708,90
%70,8901
DOLAR
2.326,61
%132,6607
BORSA
2.250,18
%125,0181
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler