'Piyasalar Orta Doğu'daki çatışmaları henüz tam olarak fiyatlamadı'

Yatırımcıların İsrail'in Gazze'ye girip Hamas'tan kurtulmasını beklediğini, ancak hala daha geniş çaplı bir çatışma riski olduğunu ifade eden Nouriel Roubini, "İran ve Lübnan işin içine girebilir ve Körfez petrol arzı sekteye uğrayabilir" dedi.



Roubini, yatırımcıların İsrail-Hamas savaşının daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşme riskini tam olarak fiyatlandırmadıkları uyarısında bulundu.



New York Üniversitesi profesörü ve Roubini Macro Associates'in CEO'su Roubini, Fas'ın Marakeş kentinde Bloomberg'e verdiği mülakatta yatırımcıların İsrail'in Gazze'ye girip Hamas'tan kurtulmaktan başka çaresi kalmayacağını beklediklerini söyledi.



Roubini, "İsrail'in Gazze'yi işgal ettiği, olayların çirkinleşeceği ancak çatışmanın kontrol altında tutulduğu bir temel senaryoyu fiyatlıyor. Bu yüzden petrol fiyatları çok fazla yükselmedi" diye konuştu.



Roubini, İran ve Lübnan'ın da olaya dahil olması durumunda Körfez'den petrol arzıının kesintiye uğrayacağını ve petrol fiyatlarında bir sıçrama olacağını belinrterek, "O zaman ekonomik etki çok büyük olur. Yükselen petrol fiyatları stagflasyonist bir şok yaratabilir. Bu temel senaryo değil, ama bu bir risk" dedi.