CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi 'Piyasalar Orta Doğu'daki çatışmaları henüz tam olarak fiyatlamadı'

'Piyasalar Orta Doğu'daki çatışmaları henüz tam olarak fiyatlamadı'

Nouriel Roubini, piyasaların Orta Doğu'daki çatışmaları henüz tam olarak fiyatlamadığı uyarısında bulundu.

Oluşturma Tarihi 13 Ekim 2023 09:24

Son Güncelleme Tarihi 13 Ekim 2023 09:24

Yatırımcıların İsrail'in Gazze'ye girip Hamas'tan kurtulmasını beklediğini, ancak hala daha geniş çaplı bir çatışma riski olduğunu ifade eden Nouriel Roubini, "İran ve Lübnan işin içine girebilir ve Körfez petrol arzı sekteye uğrayabilir" dedi.

Roubini, yatırımcıların İsrail-Hamas savaşının daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşme riskini tam olarak fiyatlandırmadıkları uyarısında bulundu.

New York Üniversitesi profesörü ve Roubini Macro Associates'in CEO'su Roubini, Fas'ın Marakeş kentinde Bloomberg'e verdiği mülakatta yatırımcıların İsrail'in Gazze'ye girip Hamas'tan kurtulmaktan başka çaresi kalmayacağını beklediklerini söyledi.

Roubini, "İsrail'in Gazze'yi işgal ettiği, olayların çirkinleşeceği ancak çatışmanın kontrol altında tutulduğu bir temel senaryoyu fiyatlıyor. Bu yüzden petrol fiyatları çok fazla yükselmedi" diye konuştu.

Roubini, İran ve Lübnan'ın da olaya dahil olması durumunda Körfez'den petrol arzıının kesintiye uğrayacağını ve petrol fiyatlarında bir sıçrama olacağını belinrterek, "O zaman ekonomik etki çok büyük olur. Yükselen petrol fiyatları stagflasyonist bir şok yaratabilir. Bu temel senaryo değil, ama bu bir risk" dedi.

İlginizi Çekebilir
Merkez Bankası rezervleri 122,9 milyar dolara yükseldi Merkez Bankası rezervleri 122,9 milyar dolara yükseldi 12 Ekim 2023 15:06
İngiliz bankaları hane halkının krediye erişiminde düşüş bekliyor İngiliz bankaları hane halkının krediye erişiminde düşüş bekliyor 12 Ekim 2023 15:02
Yabancılar 237,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar 237,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı 12 Ekim 2023 14:58
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 10 trilyon 678,7 milyar lira oldu Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 10 trilyon 678,7 milyar lira oldu 12 Ekim 2023 14:50
Alman turizm sektörü yaz aylarındaki satışlarda Kovid-19 krizi öncesindeki seviyeyi aştı Alman turizm sektörü yaz aylarındaki satışlarda Kovid-19 krizi öncesindeki seviyeyi aştı 12 Ekim 2023 14:46
AB gaz fiyatları son 6 ayın en yüksek seviyelerinde AB gaz fiyatları son 6 ayın en yüksek seviyelerinde 12 Ekim 2023 14:12
İstihdam ve işgücü oranları rekor seviyelere ulaştı İstihdam ve işgücü oranları rekor seviyelere ulaştı 12 Ekim 2023 14:04
IMF Başkanı: Finansal koşulların sıkılaştırılması piyasaları vurabilir IMF Başkanı: Finansal koşulların sıkılaştırılması piyasaları vurabilir 12 Ekim 2023 12:27
Küresel petrol arzı günlük 270 bin varil arttı Küresel petrol arzı günlük 270 bin varil arttı 12 Ekim 2023 11:41
Altının gramı 1.676 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gramı 1.676 lira seviyesinden işlem görüyor 12 Ekim 2023 11:13
Citi’den hisse senedi piyasaları için uyarı Citi'den hisse senedi piyasaları için uyarı 12 Ekim 2023 10:04
Talep beklentileri brent petrol fiyatını düşürdü Talep beklentileri brent petrol fiyatını düşürdü 12 Ekim 2023 09:59
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,48
%0,3481
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
999,46
%-0,0539
DOLAR
991,54
%-0,846
EURO
990,52
%-0,9481
ALTIN
991,14
%-0,8865
BORSA
1.005,06
%0,5063
DOLAR
1.008,61
%0,8606
EURO
982,11
%-1,7892
ALTIN
1.013,84
%1,3844
BORSA
1.030,98
%3,0978
DOLAR
1.012,09
%1,209
EURO
1.669,97
%66,9971
ALTIN
2.312,52
%131,2517
BORSA
1.488,09
%48,8086
DOLAR
1.619,68
%61,9679
EURO
BİST En Aktif Hisseler