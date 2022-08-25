Piyasalarda dikkatler Powell`ın Jackson Hole`de yapacağı konuşmada

Her yıl dünyanın en önemli merkez bankacıları ve finansal piyasa katılımcılarını Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında bir araya getiren sempozyum, bu yıl "Ekonomi ve Politika Üzerindeki Kısıtlamaların Yeniden Değerlendirilmesi" temasıyla gerçekleştirilecek.

Kansas City Fed'in ev sahipliğinde 1978'den bu yana düzenlenen sempozyumun bu yılki teması kapsamında, salgın sırasında ekonomik kısıtlamaların ortaya çıkışı ve arzla ilgili konuların nasıl sahneye geri döndüğü incelenecek.

Salgına verilen olağanüstü politika tepkisi doğrultusunda mali sürdürülebilirliğe ilişkin endişeler ve merkez bankası bilançolarının nihai boyutu gibi makroekonomik politikayı hangi kısıtlamaların bağladığına dair sorular da gündeme gelecek.