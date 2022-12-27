Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile iktidar ortağı Birleşik Polonya Partisi'nin (Solidarna Polska) başkanlığını yapan Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, son olarak 23 Aralık'ta konuyu görüşmek için bir araya gelmişti.

Adalet Bakan Yardımcısı Michal Wos, Radio Zet'e yaptığı açıklamada, görüşmelerin süreceğini ifade etti.

Wos, yasa tasarısı Meclisten geçerse iktidar koalisyonundan ayrılıp ayrılmayacaklarının sorulması üzerine tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı.

BİRLEŞİK POLONYA PARTİSİ, YARGIDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA KARŞI

Birleşik sağ hükümet koalisyonunun AB'ye şüpheyle yaklaşan üyesi olan Birleşik Polonya Partisi, yargıda büyük değişiklik yapılmasına karşı çıkıyor.

Adalet Bakanı Ziobro, yeni tasarının anayasayı birçok alanda ihlal ettiği ve Polonya'nın egemenliğine müdahale ettiği için desteklemeyeceklerini bildirmişti.

Polonya'da iktidar tarafından hazırlanan yeni mevzuat, yargıçların dahil olduğu disiplin meselelerinden Yüksek İdare Mahkemesini sorumlu kılıyor. Söz konusu mevzuat, hakimlerin, herhangi bir disiplin yaptırımı tehdidi olmaksızın karar verdikleri adli süreçlerin bağımsızlığını garanti altına alması hedefleniyor.