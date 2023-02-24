Polonya Savunma Bakanlığı'ndan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının birinci yıl dönümünde yapılan açıklamada, Ukrayna'ya sağlanan askeri yardımların bilançosu paylaşıldı. Ukrayna'ya savaşın başından bu yana 2.2 milyar euro değerinde silah ve mühimmat yardımı yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, güvenlik nedeniyle Ukrayna'ya verilen askeri teçhizatın özellikleri ve sayısına ilişkin bilgilerin gizli olduğu, bu nedenle kamuoyuyla paylaşılmadığı belirtildi. 2.2 milyar euro değerindeki yardıma Polonya'nın önümüzdeki günlerde vermeyi planladığı 14 adet Leopard 2, 60 adet T-72 ve T-91 Twardy tanklarının dahil olmadığı da vurgulandı. Silah, cephane, insansız hava araçları, hedefi yok etmeye yönelik güdümlü akıllı sistemler, havan topu ve tanklardan oluşan askeri yardımın dışında Polonya'nın tıbbi ve insani yardımda da başı çektiğini ifade edildi. Diğer ülkelerin Ukrayna'ya gönderdikleri silahların aktarımında da Polonya'nın lojistik merkez görevi yürüttüğünün altı çizildi.



Polonya Savunma Bakanlığı yapılan askeri yardımın niteliğini ve sayısını tam olarak açıklamasa da Ukrayna'daki durumu gözlemleyen Hollandalı savaş ve savunma analiz grubu Oryx'e göre Polonya, bugüne kadar Ukrayna'ya 230'dan fazlası tank olmak üzere 300'den fazla zırhlı savaş aracı, 110 kundağı motorlu topçu sistemi, 18 adet 155 mm AHS Krab obüs ile çok sayıda roketatar gönderdi.