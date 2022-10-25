Portekiz Başbakanı Antonio Costo, Avrupa Merkez Bankası'nı (ECB) faiz oranlarının anormal şekilde düşük seviyelerden yukarı çekerken ihtiyatlı olması yönünde uyardı.

"ECB FAİZ ARTIRIRKEN İHTİYATLI OLMALI"

"Para politikasını normalleştirmenin mantığını anlıyorum" diye konuşan Costa, "Ancak ECB'nin enflasyonu kontrol etmek için faiz oranlarını artırmak konusunda ihtiyatlı olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"ENFLASYON ARZ TARAFLI ŞOKLARDAN KAYNAKLI"

ECB'nin enflasyonun büyük bölümünün para arzındaki ve insanların gelirlerindeki artıştan kaynaklanmadığını aklında tutması gerektiğini vurgulayan Costa, "Enflasyon daha çok, tedarik zincirlerindeki aksamayı ağırlaştıran ve bir enerji krizi yaratan Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı gib arz taraflı şoklardan kaynaklı" diye konuştu.

Costa ayrıca, değişken faizli konut kredisi olan, ülkedeki 1,4 milyon konut kredisinin yüzde 90'ından fazlasını, faiz oranlarının yükseliş trendinde olduğunu bilincinde olmaları gerektiğini belirtti. Ancak Costa, çok endişeli olmadığını, sorunlu kredilerde pandemi döneminde bile beklenen artışın gerçekleşmediğini ifade etti.