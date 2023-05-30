Portekiz Merkez Bankası (BdP) verilerine göre, ülkeye 2023'ün ilk çeyreğinde yapılan doğrudan yabancı yatırım, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 azalarak 630 milyon avroya geriledi.

Yapılan yatırımlarda gayrimenkul sektörü öne çıktı.

Portekiz'e yapılan doğrudan yabancı yatırımların coğrafi dağılımına bakıldığında, Avrupa ülkelerinde ikameti bulunanlar ilk sırada (350 milyon avro), Asya'da ikameti bulunanlar ise (189 milyon avro) ikinci sırada yer aldı.

Mart sonu itibarıyla Portekiz'e en fazla yabancı yatırım sırasıyla İspanyol, Fransız, İngiliz ve Çinliler tarafından yapıldı.

Bu arada, ilk çeyrekte Portekiz'in yurt dışındaki yatırımları 1,5 milyar avroyu buldu. Büyük bölümü diğer Avrupa ülkelerine gerçekleştirilen yatırımlarda elektrik, gaz, su ve hizmet sektörleri öne çıktı.