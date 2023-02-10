Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekonomisinin yaptırımların en kötü etkilerinin üstesinden geldiğini ve ekonominin bu yıl ılımlı bir büyüme göstermesinin beklendiğini bildirdi.

Putin, "Bizim için problemler yaratmak için uğraşanlar, ekonomideki tehditlerin ve belirli sektörlerdeki üretimin üstesinden ne kadar etkin şekilde geldiğimize şaşırdılar" dedi.

"Uluslararası kuruluşlar Rusya'nın sadece beklenen şoklar ile başa çıktığını değil, bu yıl Rus ekonomisinin ılımlı şekilde büyümesinin beklendiğini de bilmeliler" ifadelerini kullanan Putin, büyümeye yönelik spesifik bir tahminde bulunmadı.

Analistler ise 2022 yılında yüzde 2,5 daraldığı tahmin edilen Rus ekonomisinin 2023 yılında da yüzde 2 küçüleceğini öngörüyorlar.