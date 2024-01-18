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Rakamlar düştü: İşte AB'nin yeni otomobil satışı...

AB'de yeni otomobil satışları aralıkta düştü. Geçen yıl AB ülkelerinde satılan yeni otomobillerin yüzde 35,3'ü benzinli, yüzde 25,8'i hibrit, yüzde 14,6'sı elektrikli, yüzde 13,6'sı dizel olarak kayıtlara geçti.

Oluşturma Tarihi 18 Ocak 2024 14:01

Son Güncelleme Tarihi 18 Ocak 2024 14:01

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 düşerek 867 bin 52 oldu.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin aralık ayına ve 2023 yılı toplamına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları, geçen ay 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 3,3 azalarak 867 bin 52'ye indi. Böylece, aralık ayında otomobil satışları son 16 ay üst üste büyümenin ardından ilk defa düşüş gösterdi.

Birlik üyesi ülkelerde yeni araç tescilleri, 2023 yılının tamamında ise önceki yıla göre yüzde 13,9 artarak 10 milyon 547 bin 716'ya yükseldi.

Geçen yıl AB ülkelerinde satılan yeni otomobillerin yüzde 35,3'ü benzinli, yüzde 25,8'i hibrit, yüzde 14,6'sı elektrikli, yüzde 13,6'sı dizel, yüzde 7,7'si fişli hibrit ve yüzde 3'ü de diğer yakıtlardan oluştu.

Aralık ayında elektrikli otomobil satışları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 azalarak 160 bin 700'e indi. Elektrikli otomobil satışları aralık ayında, Nisan 2020'den bu yana ilk defa düşüş gösterdi. 2023 yılının tamamında ise toplam elektrikli otomobil satışı 1 milyon 538 bin 621 adedi bularak 2022 yılına kıyasla yüzde 37 arttı.

Toplam otomobil satışları aralıkta önceki döneme göre Almanya'da yüzde 23 düşerken, Fransa'da yüzde 14,5 ve İspanya'da yüzde 10,6 arttı.

Üreticilere göre, aralık ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 273 bin 176 ile Volkswagen Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araç satışlarında Volkswagen Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu 136 bin 16 otomobil sattı. Renault Grubu 111 bin 635 yeni otomobille üçüncü sırada yer aldı.

AB ülkelerinde 2023 yılındaki satışlarda Volkswagen Grubu toplam 3,3 milyon araçla ilk sırayı aldı. Şirketin piyasadaki toplam payı yüzde 25,9'u buldu. Onu en yakın 2,1 milyon adetle Stellantis Grubu izledi. Bu grubun payı yüzde 18,2'yi buldu. Renault Grubu ise 1,2 milyonluk satışla yüzde 9,7 pay aldı.

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