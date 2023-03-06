Avustralya Merkez Bankası'nın(RBA) yarın sonuçlarını açıklayacağı yılın ikinci toplantısından piyasalar yeni bir faiz artışı daha gelmesini bekliyorlar.



RBA'nın bugün başlayan ve sonuçları yarın açıklanacak toplantısında faizin 25 baz puan artışla yüzde 3,60'a çıkarılacağı tahmin ediliyor.

RBA, 2022 yılının son ve bu yılın ilk toplantısında da faiz oranında 25'er baz puan artışa gitti. Böylece son 9 toplantıda toplam 325 baz puan faiz artırıldı.

RBA, önceliğinin düşük enflasyonu yeniden tesis etmek ve yüzde 2-3 aralığına çekmek olduğunu belirtiyor.

Avustralya'da enflasyon 2022 yılının son çeyreğinde yüzde 7,8 olarak açıklandı.