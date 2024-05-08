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Rekor seviyede: Almanya'nın resmi rezerv varlıkları arttı

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) tarafından rezervlere ilişkin veriler açıklandı. Buna göre Almanya'nın resmi rezerv varlıkları rekor seviyeye çıktı.

Oluşturma Tarihi 08 Mayıs 2024 13:27

Son Güncelleme Tarihi 08 Mayıs 2024 13:27

Almanya'nın resmi rezerv varlıkları, altın rezervlerinin katkısıyla Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7 artışla rekor kırdı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) tarafından açıklanan verilere göre, Mart ayında 312,7 milyar euro olan rezervler, geçen ay 324,4 milyar dolarla zirve seviyesini gördü.

Reservlerde bir yıllık artış oranı yüzde 13,6 oldu.

Rezervler, Euro Bölgesi dışındaki ülkelerden döviz cinsinden alacakların yanı sıra altın, SDR varlıkları ve IMF'deki rezerv pozisyonu olarak tanımlanıyor.

Döviz rezervleri yüzde 0,9 düşüşle 34,3 milyar eurodan 34,0 milyar euroya inerken, altın rezervleri 220,6 milyar eurodan yüzde 5,4 artışla 232,4 milyar euroya ulaştı.

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