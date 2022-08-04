Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin Virginia'daki Shenandoah Valley Partnership'e yaptığı konuşmada, yüksek enflasyon ve resesyon beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Barkin yaptığı konuşmada, "Enflasyonu kontrol altına almanın bir yolu var, ancak bu süreçte bir durgunluk yaşanabilir." dedi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu kontrol altına alma taahhüdünde bulunduğunu söyleyen Barkin, bankanın enflasyon oranını yüzde 2 hedefine geri döndürmeye kararlı olduğunu ancak enflasyonun hızlı bir şekilde düşmesinin olası olmadığını belirtti.