Rus ekonomisi 2026'da yüzde 1,3 büyüyecek

Rus ekonomisi 2026'da sadece yüzde 1,3 büyüyeceği öngörüldü.

Oluşturma Tarihi 25 Eylül 2025 09:07

Son Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2025 09:08

Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin, ülkenin GSYH'sının 2026 yılında sadece %1,3 büyüyeceğini öngördüklerini ve bu rakamın önceki tahminlere göre önemli bir düşüş olduğunu belirtti. Bu revizyon, Ekonomi Bakanlığı'nın Ukrayna'daki savaşın dördüncü yılına giren uzun süreli etkileri nedeniyle makroekonomik görünümünü düşürmesi üzerine geldi.

Yeni hükümet tahminlerine göre, Rusya'nın 2026 yılı devlet bütçe harcamalarının 44,9 trilyon rubleye (537,7 milyar dolar) ulaşması beklenirken, gelirlerin 40,3 trilyon ruble olması öngörülüyor. Güncellenen baz tahmin, ekonomik toparlanmaya ilişkin daha karamsar bir görüşü yansıtarak Nisan ayındaki tahminlerden önemli ölçüde daha düşük.

Ekonomi Bakanlığı artık neredeyse tüm sektörlerde bir yavaşlama bekliyor. Sermaye yatırımlarının 2026 yılında %0,5 oranında daralması beklenirken (önceki tahmin +%3 idi), reel harcanabilir gelirlerin ise önceki %4,6'lık tahmininden düşüşle sadece %2,1 oranında artması öngörülüyor. Perakende satışlar ve reel ücretler de daha yavaş büyüyecek.

2026 yılı için nominal GSYH, önceki 243,3 trilyon ruble tahmininden düşüşle 235,1 trilyon ruble olarak tahmin ediliyor. Sanayi üretimi büyümesi, Nisan ayındaki %2,9 tahminine karşılık %2,3 olarak görülüyor.

Brent ham petrol fiyatlarının 2026 yılı boyunca varil başına ortalama 70 dolar olması beklenirken, Rus Urals ham petrolü 59 dolar ile geride kalacak. Rublenin zayıflayacağı ve 2026 yılında dolar başına ortalama 92,2 olacağı tahmin ediliyor.

Savaşla ilgili baskılar devam etmesine rağmen, hükümet 2026 yılı için %1,6'lık mütevazı bir bütçe açığı hedefi sürdürüyor.

