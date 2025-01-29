Rusya 57 milyon ton tahıl ihracatı planlıyor

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, Temmuz 2024 ile Haziran 2025'i kapsayan mevcut tarım sezonunda toplam 57 milyon tahıl ihracatı gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Lut, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Tarım Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ülkede geçen yıl toplam 128 milyon ton tahıl hasadının gerçekleştirildiğini belirtti. Geçen yıl kuraklık ve seller gibi zorluklarla karşılaştıklarına işaret eden Lut, buna rağmen Rusya tarihinin en büyük beşinci tahıl hasadını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Lut, mevcut tarım sezonunun ilk yarısında 37 milyon ton ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Temmuz 2024 itibarıyla başlayan tarım sezonunda toplam 57 milyon ton tahıl ihracatı gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi. Rusya'nın önceki tarım sezonundaki tahıl ihracatı 72 milyon ton seviyesinde gerçekleşmişti.