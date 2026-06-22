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Rusya akaryakıt piyasasına müdahale hazırlığında

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak’ın akaryakıt piyasasında istikrarın korunmasına yönelik tedbir planı hazırlanması için talimat verdiği bildirildi.

AA

Oluşturma Tarihi 22 Haziran 2026 14:12

Son Güncelleme Tarihi 22 Haziran 2026 14:17

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, akaryakıt piyasasındaki durumun ele alındığı toplantıda, ilgili kurumların iç piyasada akaryakıt arzına ilişkin dengeli bir eylem planı hazırlamasını istedi.

Rusya Federal Rekabet Servisine de sektördeki fiyatları kesintisiz takip etmesi ve gerektiğinde hızla önlem alması talimatı verilirken toplantıda, petrol ürünlerinde gerekçesiz fiyat artışlarının önlenmesi ve rekabet mevzuatı ihlallerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Bölgelere petrol ürünü tedarikinin ve mevcut stok seviyelerinin de ele alındığı toplantıda, akaryakıt piyasasındaki durumun sürekli kontrol altında tutulduğu kaydedildi.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda rafineri bakıma alınırken Rus hükümeti, akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Son dönemde Moskova dahil artan saldırılar nedeniyle, ülkenin çeşitli bölgelerinde akaryakıt satışlarına kısıtlamalar getirilmişti.

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