Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne ambargo uygulaması gibi bir senaryoya karşı hazırlıklarını yaptığını belirten Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak, "Petrol üretimini cari seviyelerde devam ettirmek için tüm planlarımızı yaptık" dedi.

G7 ülkelerinin Rus petrolüne bir fiyat sınırı getirmeyi tartışmalarını da değerlendiren Novak, "Bu, tamamen saçma bir fikir. Çok büyük olasılıkla petrol sektörünü ve petrol piyasasını istikrarsızlaştır" ifadelerini kullandı.

Novak, Rusya'nın 2022 yılı ham petrol üretiminin 520-525 milyon ton aralığında bir yerde olmasını beklediklerini de söyledi. 2021 yılında üretim 524 milyon ton olmuştu.