Rusya Merkez Bankası yaptığı açıklamada, bazı yabancı hisse senetlerinde alım-satıma sınırlama getirilmesine ilişkin kararın yatırımcıların hak ve çıkarlarının korunması için alındığını belirtti.

Yapılan açıklamada, işlem kısıtlamasının uluslararası takas evleri, bankaları tarafından bloke edilen yabancı hisse senetlerine uygulanacağını belirtilirken, Rusya'da üretim ve ekonomik aktivitelerini sürdüren yabancı şirketlerin bu karardan muaf olacakları vurgulandı.

Rusya Merkez Bankası, alım satımına sınırlama getirilen yabancı hisselerin listesini yayınlamadı.