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Rusya Merkez Bankası: Ekonomide soğuma yok

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aleksey Zabotkin Rus ekonomisi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Zabotkin, yıl sonu enflasyonu oranının yüzde 8,5’in üzerinde gerçekleşebileceğini belirterek, “Rus ekonomisinde kayda değer bir soğuma şimdilik yok, dördüncü çeyrekte de büyüme korunuyor.” dedi.

Oluşturma Tarihi 03 Aralık 2024 12:43

Son Güncelleme Tarihi 03 Aralık 2024 12:47

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aleksey Zabotkin, yıl sonu enflasyonu oranları ve ülke ekonomisiyle ilgil açıklamalar yaptı.

RUS EKONOMİSİNDE SOĞUMA YOK

Zabotkin, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus ekonomisindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya Merkez Bankası'nın yıl sonu için yüzde 8 ila 8,5 enflasyon beklediğini anımsatan Zabotkin, "(Yıl sonu enflasyon oranı) Üst sınıra yakın veya üstünde gerçekleşecek gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

Enflasyonda yavaşlama sürecine girilmediğine işaret eden Zabotkin, "Rus ekonomisinde kayda değer bir soğuma şimdilik yok, dördüncü çeyrekte de büyüme korunuyor. Ancak büyüme ilk üç çeyreğe kıyasla daha mütevazı kalacak." diye konuştu.

FAİZLER TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 25 Ekim'de 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti. Analistler, bankanın 20 Aralık'ta gerçekleştireceği toplantıda tekrar faiz artışına gidebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

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