Rusya Merkez Bankası, baz etkisinden kaynaklı olarak yıllık enflasyonun hızlanmaya devam edeceğini bildirdi. Banka, rublede oynaklığın devam edeceğini ve bunun yukarı yönlü enflasyonist baskılara yol açacağını da vurguladı.

Rusya'da aylık bazda enflasyon Mart ayında yüzde 7,61 ile Ocak 1999'dan bu yana görülen en büyük artışı yaşadı.

Yıllık bazda enflasyon ise Mart ayında, Şubat ayındaki yüzde 9,15'ten yüzde 16,69'a çıktı. Yetkililer, yıllık enflasyonun yüzde 20'ye ulaşabileceğini ifade ettiler.

Rusya MB yaptığı açıklamada, uyguladığı politikanın enflasyonu 2024'te yüzde 4 hedefine getirmeye yardım edeceğini vurguladı.