Rusya Merkez Bankası '2023-2025 Para Politikası' raporunda Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına karşı mali kurallara geri dönmek ve varlık fonunu takviye etmek için çeşitli seçeneklerin değerlendirildiğini belirterek "Rusya Maliye Bakanlığı bütçe kuralı mekanizması oluşturmak ve varlık fonunu yenilemek için dost ülkelerin para birimlerine (yuan, rupi, TL ve diğerleri) yatırım konusunda çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

Rusya daha önce varlık fonu için dolar ve euro yatırımı yapıyordu. Fon, rubledeki dalgalanma nedeniyle 2022'nin başında günlük Döviz alımlarını durdurmuştu. Şubat itibariyle yaklaşık 640 milyar dolar büyüklükteki varlık fonunun yakaşık yarısı Batılı yaptırımlar nedeniyle donduruldu.