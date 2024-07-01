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Rusya'da imalat sanayi PMI arttı

Rusya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda aylık 0,5 puan artarak 54,9 puana çıktı.Ülkede imalat artış hızı son yedi buçuk yılın en yüksekleri arasında yer aldı.

Oluşturma Tarihi 01 Temmuz 2024 11:00

S&P Global, Rusya'nın haziran ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI haziranda bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artarak 54,9 oldu.

S&P Global'den söz konusu artışa ilişkin yapılan açıklamada, ülkedeki şirketlerin imalatında ve yeni siparişlerde önemli artış yaşandığı belirtildi.

Ülkede güçlü talep koşullarının haziranda korunduğuna işaret edilen açıklamada, şirketlerin ilave personel alımları sayesinde istihdamın rekor düzeyde arttığı vurgulandı.

Açıklamada, "İmalat, yeni siparişlerdeki güçlü genişlemeyle hızla arttı. Dahası, söz konusu artış hızı son yedi buçuk yılın en yüksekleri arasında yer aldı." ifadelerine yer verildi.

Rusya'da devam eden lojistik sorunlarının maliyet enflasyonunu etkilediği bilgisine yer verilen açıklamada, girdi fiyatlarında Kasım 2023'ten bu yana en yüksek artışın kaydedildiği belirtildi.

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