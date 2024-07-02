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Rusya’da kar etmeyen bankaların oranı yükseldi

Rusya Merkez Bankası, ülkedeki kar etmeyen bankaların tüm bankalar arasındaki oranının yılın ilk 5 ayında 3,5 puan artarak yüzde 13,1’e çıktığını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 02 Temmuz 2024 16:59

Son Güncelleme Tarihi 02 Temmuz 2024 16:59

Rusya Merkez Bankasının yayımladığı raporda, yılın ilk 5 ayında ülkedeki banka sayısının 324'ten 320'ye düştüğü, kar etmeyen banka sayısının ise 31'den 42'ye çıktığı belirtildi.

Kar etmeyen bankaların tüm bankalar arasındaki oranının 3,5 puan artarak yüzde 13,1'e çıktığına işaret edilen raporda, söz konusu bankaların 30,6 milyar ruble (yaklaşık 350 milyon dolar) zarar ettiği kaydedildi.

Rusya Merkez Bankası, ülkede yükselen enflasyon nedeniyle 2023'ün ikinci yarısından bu yana sıkı bir mali politika yürütüyor.

Öte yandan, ülkede faaliyet gösteren Batılı bankalar da yaptırımlar nedeniyle zorlanıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 25 Haziran'da, Batılı şirketlerin Rusya'da değeri milyar dolarları bulan projelerde yer almaya devam ettiğini ve ülkedeki Batılı bankaların da söz konusu şirketler için önemli olduğunu açıklamıştı.

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