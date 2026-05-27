Rusya'da Merkez Bankası ve Sber'e İHA'lara müdahale yetkisi

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma, Rusya Merkez Bankası, Sber ve bazı finansal altyapı kuruluşlarına, insansız hava aracı (İHA) saldırılarına müdahale yetkisi veren yasayı kabul etti.

AA

Oluşturma Tarihi 27 Mayıs 2026 10:28

Duma'da kabul edilen yasayla, ülkedeki bazı finans kuruluşlarına İHA saldırılarına karşı ilave yetkiler sağlandı.

Buna göre, Rusya Merkez Bankası, bankaya bağlı tahsilat şirketi Rosinkas ve ülkenin en büyük bankası Sber'in çalışanları, ilgili güvenlik birimlerinin müdahalesini beklemeden İHA'lara karşı önlem alabilecek.

Yasayla, söz konusu kurumların korunan tesisleri yakınındaki insansız hava araçlarının yanı sıra insansız su altı, su üstü ve kara araçlarının durdurulmasına imkan tanındı.

Rusya Merkez Bankası ve Rosinkas'ta İHA'lara müdahale kararını alabilecek yetkili personel listesini Rusya Merkez Bankasının belirlemesi öngörülürken, Sber'de ise söz konusu kararların alınmasına ilişkin yetkili personel listesi Rus hükümeti tarafından onaylanacak.

Duma Finans Piyasası Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, yaptığı açıklamada, İHA'lara karşı koruma önlemlerine ilişkin harcamaların ilgili kurumlar tarafından karşılanacağını belirtti.

Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Başkanı Aleksandr Şohin de dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, şirketlerin tesislerini İHA saldırılarına karşı korumak için daha ağır silahlar, elektronik harp ve lazer sistemlerinin alımını finanse etmeye hazır olduğunu söylemişti.

Rusya'da İHA'lara müdahale yetkisi halihazırda İçişleri Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi, Federal Koruma Servisi ve bazı güvenlik birimlerinde bulunuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

