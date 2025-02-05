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Rusya'da yeni otomobil satışları arttı

Rusya'da sıfır otomobil satışları, geçen ay 2024'ün aynı ayına göre yüzde 11 artarak 89 bine ulaştı.

Oluşturma Tarihi 05 Şubat 2025 10:40

Son Güncelleme Tarihi 05 Şubat 2025 10:41

Rusya merkezli Avtostat'tan yapılan yazılı açıklamada, batılı şirketlerin sevkiyatı durdurduğu Rus otomobil sektörüne ilişkin bilgilere yer verildi. Açıklamada, yeni otomobil satışlarının ocak ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 89 bine çıktığı belirtilirken, Lada'nın en çok otomobil satışı yapan marka olduğu kaydedildi.

Çinli Haval, Chery, Changan, Geely, Omoda, Exeed ve Jetour gibi markaların da satışlarda önemli rol oynadığına vurgu yapıldı.

Ülkede Şubat 2022'ye kadar pazar lideri konumunda bulunan batılı otomotiv şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiğini duyurmuştu.

Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

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