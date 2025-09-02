CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Rusya'da yeni otomobil satışları azaldı

Rusya'da yeni otomobil satışları azaldı

Rusya'da yeni otomobil satış sayısı, yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 azalarak, 877 bine geriledi.

Oluşturma Tarihi 02 Eylül 2025 15:40

Son Güncelleme Tarihi 02 Eylül 2025 15:42

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batılı şirketlerin sevkiyatı durdurduğu Rus otomobil sektörüne ilişkin bilgilere yer verildi.

Yeni otomobil satışlarının yılın 8 ayında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 25 gerileyerek 877 bine düştüğü belirtilen açıklamada, ağustosta da satışların geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 gerilediği kaydedildi.

Rusya'da Şubat 2022'ye kadar pazar liderleri konumunda bulunan Batılı otomobil şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiğini açıklamıştı. Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatının ve yerli üreticilerin üretiminin artmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

Rusya merkezli Avtostat'tan 22 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, otomobil ithalatının yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 azalarak 149 bin 300'e gerilediği bildirilmişti.

İlginizi Çekebilir
Emtia piyasalarında, geçen hafta değerli metaller parladı Emtia piyasalarında, geçen hafta değerli metaller parladı 31 Ağustos 2025 11:26
Brent petrol üç aylık yükselişin ardından ağustosta 4 dolardan fazla düştü Brent petrol üç aylık yükselişin ardından ağustosta 4 dolardan fazla düştü 31 Ağustos 2025 11:23
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı 30 Ağustos 2025 09:07
AB duyurdu: 150 milyar avroluk savunma fonuna talep tam AB duyurdu: 150 milyar avroluk savunma fonuna talep tam 29 Ağustos 2025 16:54
ABD’de mal ticareti açığı temmuzda arttı ABD'de mal ticareti açığı temmuzda arttı 29 Ağustos 2025 16:47
Bankacılık sektörü net karı 479,2 milyar lira Bankacılık sektörü net karı 479,2 milyar lira 29 Ağustos 2025 14:33
Putin, Fransız şirketi Air Liquide’in Rusya’daki varlıklarını devretti Putin, Fransız şirketi Air Liquide'in Rusya'daki varlıklarını devretti 29 Ağustos 2025 14:20
ABD, Ukrayna’ya 825 milyon dolarlık mühimmat satışını onayladı ABD, Ukrayna’ya 825 milyon dolarlık mühimmat satışını onayladı 29 Ağustos 2025 14:11
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, Trump’a dava açtı Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, Trump'a dava açtı 29 Ağustos 2025 12:18
ABD, Suriye’ye ihracatı kolaylaştıran yönetmelik yayımladı ABD, Suriye'ye ihracatı kolaylaştıran yönetmelik yayımladı 29 Ağustos 2025 11:57
Almanya’da perakende satışlar sert düştü Almanya'da perakende satışlar sert düştü 29 Ağustos 2025 10:00
Brent petrolün varili 67,68 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 67,68 dolardan işlem görüyor 29 Ağustos 2025 09:39
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler